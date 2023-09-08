Российским регионам пообещали заморозки

Глава Гидрометцентра Вильфанд: заморозки в выходные придут в 14 регионов РФ

В ночь на субботу 9 сентября, воскресенье и понедельник, 10 и 11 сентября, столбики термометров в 14 регионах страны опустятся ниже ноля градусов. Об этом рассказал NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

На севере Ленинградской области, в Карелии и Новгородской области в ночь на 9 сентября ожидается похолодание до минус одного градуса. При этом в последующие дни температура повысится. Синоптик отметил, что при малооблачной погоде в северных районах страны ночью почва и приземной слой воздуха переохлаждаются, при этом с приходом дня температура растет от солнечных лучей. В Тверской области ночью с 9 на 10 сентября температура опустится до минус двух градусов. Днем же в регионе будет до плюс 18-20 градусов.

При этом синоптик пообещал некоторым регионам легкие заморозки. В Алтайском крае, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях на выходных ночью будет до минус трех градусов, в Омской области ожидается похолодание до минус пяти градусов. На Чукотке и в Магаданской области ночью ожидаются заморозки до минус трех градусов.

Самой низкой температура ночью будет в Иркутской области — там с 10 на 11 сентября она достигнет минус семи градусов. Синоптик отметил, что такая прохладная погода для начала сентября нехарактерна.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предсказывал три волны бабьего лета для европейской части России. По словам синоптика, в 2023 году переход от метеорологического лета к метеорологической осени произойдет очень плавно, а температура в сентябре окажется на два градуса выше нормы.