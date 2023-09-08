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10:03, 8 сентября 2023Среда обитания

Одной части России пообещали три бабьих лета

Синоптик Тишковец: европейскую часть России ожидают три бабьих лета

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Осенью европейскую часть России ожидают несколько волн тепла. Всего бабьих лета будет три. Такую погоду россиянам пообещал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью для радио Sputnik.

По словам Тишковца, переход от метеорологического лета к метеорологической осени в 2023 году произойдет очень плавно. Сентябрь в европейской части окажется на два градуса теплее нормы, в октябре температурный фон продолжит быть выше обычного.

«Впереди нас ждет не одна волна бабьего лета — молодое, классическое и старое, которые будут с разными временными интервалами прокатываться по территории нашей страны», — отметил синоптик. Он добавил, что «молодое бабье лето» обычно бывает в конце августа и начале сентября, классическое — в середине сентября, а старое — в первой половине октября. В октябре температурный фон будет оставаться выше нормы.

Ранее россиян предупредили об опасности бабьего лета. Врачи рассказали, что в зоне риска находятся люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями — характерные для такого периода ночные перепады температуры могут негативно сказаться на самочувствии этой категории граждан.

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    Александра Качан
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