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09:48, 8 сентября 2023Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новой схеме мошенников в Telegram

Россиян предупредили об имитирующем портал «Госуслуги» Telegram-канале

Фото: Brooke Cagle / Unsplash

Специалисты платформы по борьбе с мошенниками «Мошеловка» предупредили россиян о новой схеме мошенников в популярном мессенджере Telegram, передает РИА Новости.

Агентство обратило внимание на то, что крупные каналы начали рекламировать ресурс под названием «Госуслуги в Telegram» с аватаром, похожим на логотип официальных «Госуслуг». Канал является закрытым и предлагает предоставлять информацию, например, о том, как оформить денежные пособия, получить выплаты и другое.

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«Канал мошеннический, при переходе можно остаться без денег и подхватить вредоносную программу», — заявили в «Мышеловке». Специалисты объяснили, что при попытке перейти на канал пользователь попадает к боту и видит сообщение, что заявку не смогли обработать и нужно пройти по новой ссылке.

«Добропорядочным администраторам точно не нужно было бы реализовывать несколько ссылок для приема подписчиков в канал. Вероятнее всего, ссылка, как первая, так и вторая, будет фишинговой, вредоносной, имеющей целью взломать аккаунт или же получить доступ к иным данным в телефоне», — отметили эксперты.

По словам специалистов «Мышеловки», существует множество схем с использованием поддельных Telegram-каналов. «Сейчас появилось огромное количество Telegram-каналов, имитирующих официальные каналы ведомств. Цели их создания могут сильно отличаться — от простого привлечения подписчиков громким именем до вовлечения в мошеннические схемы», — сообщили эксперты.

В «Мышеловке» заключили, что верифицированные каналы, которым можно доверять, регулярно приводит портал «Объясняем.рф», и в сети они помечены голубой галочкой.

Ранее сообщалось, что мошенники начали создавать сайты, предлагающие приобрести подписку на популярные сервисы. С помощью ресурсов они крадут аккаунты пользователей в мессенджере Telegram.

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    Олег Давыдов
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