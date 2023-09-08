Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:01, 8 сентября 2023Забота о себе

Сексолог назвала отталкивающую женщин мужскую черту характера

Сексолог Миллер: женщин отталкивают зацикленные на своей внешности мужчины

Фото: G-Stock Studio / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Александра Миллер назвала мужскую черту характера, которая обычно отталкивает женщин. Свое мнение она выразила в беседе с изданием NEWS.ru.

Специалистка считает, что многим женщинам не нравятся слишком ухоженные и накаченные мужчины, которые уделяют много времени своей внешности — высчитывают калории, посещают солярии, пропадают в спортзале. Миллер объяснила, что подсознательно женщины воспринимают таких мужчин как неспособных уделить достаточно внимания и заботы своей партнерше.

Это нарциссы, которые не вызывают особого интереса у женщин, любящих, чтобы за ними ухаживали

Александра Миллерсексолог
Материалы по теме:
Отек, слепота, некроз. Россияне полюбили дешевые «уколы с Wildberries» для красоты и похудения. Как они калечат людей?
Отек, слепота, некроз.Россияне полюбили дешевые «уколы с Wildberries» для красоты и похудения. Как они калечат людей?
26 января 2023
Отеки и мешки под глазами: почему они появляются и как от них избавиться? Отвечают специалисты
Отеки и мешки под глазами:почему они появляются и как от них избавиться? Отвечают специалисты
27 февраля 2023
«35 лет — и ты устарел» Мужчины столкнулись с дискриминацией по красоте и возрасту. На что они готовы ради молодости?
«35 лет — и ты устарел»Мужчины столкнулись с дискриминацией по красоте и возрасту. На что они готовы ради молодости?
24 февраля 2023

Ранее Александра Миллер назвала параметры привлекательного мужчины. По ее мнению, женщинам нравится, когда у представителей противоположенного пола нет большого живота, поскольку ожирение является признаком проблем со здоровьем.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Улитина
    Обсудить
    Последние новости

    Маск опроверг отключение работы Starlink над Крымом. Он отказал Киеву активировать систему «на всем пути до Севастополя»

    Суд оставил в силе приговор похитившим и убившим подростка троим россиянам

    Квартира в Подмосковье выгорела из-за электросамоката

    Российские подростки несколько часов избивали инвалида и попали на видео

    Байден продлил чрезвычайное положение в США

    В Китае увидели разрушение Россией мифа о западных танках

    Рогов ответил на слова Блинкена о прогрессе контрнаступления ВСУ

    В Германии назвали антироссийские санкции ошибкой

    В Москве открылись избирательные участки на трехдневных выборах мэра

    Российского подростка арестовали по делу о диверсии на железной дороге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости