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15:23, 8 сентября 2023Ценности

76-летняя женщина раскрыла секреты своей привлекательности

Фото: @lifeinmy70s

Блогерша зрелого возраста Кэндис Лесли Брайант раскрыла секреты своей красоты. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 100 тысяч подписчиков.

По словам 76-летней инфлюэнсерши с никнеймом lifeinmy70s, сохранить привлекательный внешний вид ей помогает правильный уход за кожей, которому она следует ежедневно на протяжении многих лет. При этом юзерша уточнила, что алгоритм действий утром и вечером отличается.

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Так, в дневное время женщина посоветовала обязательно использовать солнцезащитный крем. «Я пользуюсь солнцезащитным кремом с SPF 50 и наношу его уже 10-15 лет», — рассказала она. Кроме того, Брайант сообщила, что перед сном умывается обычным мылом, которое помогает отшелушить ороговевший слой кожи.

В заключение блогерша отметила, что в ее обязательную рутину входит увлажняющий крем.

В августе врач-эндокринолог Диляра Лебедева перечислила россиянам действенные способы омолодиться в домашних условиях. В первую очередь специалистка посоветовала готовить еду самостоятельно, чтобы питаться качественными продуктами.

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    Екатерина Ештокина
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