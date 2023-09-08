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21:35, 8 сентября 2023Мир

В России заявили об интересе нескольких регионов Украины к опыту Донбасса

Дипломат Небензя заявил об интересе нескольких регионов Украины к опыту Донбасса

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Опыт Донбасса заинтересовал несколько регионов Украины, поскольку многие граждане осознают, что настоящая угроза исходит не от России. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

«Очевидно, что к опыту ЛНР, ДНР, Херсонщины и Запорожья присматриваются и другие регионы Украины, в полной мере узнавшие за это время истинное лицо киевского режима», — сказал дипломат. Он напомнил о докладе правозащитной организации Human Rights Watch, в котором сделаны выводы, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) действительно обстреливали Харьковскую область кассетными боеприпасами и это привело к множеству жертв.

По словам Небензи, это не совпадение, что жители Купянского района массово отказываются эвакуироваться из-за приближения российских войск, этот факт подтвердила местная администрация. «Угроза для них (украинцев — Примечание «Ленты.ру») исходит не от действий России, а от преступной политики режима Зеленского», — заключил постпред РФ в ООН.

Ранее Василий Небензя рассказал, что мобилизацию давно называют на Украине «могилизацией», граждане не хотят попасть в «мясорубку». «Появилась информация о том, что выдавать Киеву мужчин призывного возраста готов Евросоюз, в очередной раз наплевав тем самым на свои принципы и ценности», — добавил дипломат.

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    Александра Синицына
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