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13:15, 8 сентября 2023Россия

Россиянка рассказала о вкусе вызвавшей массовое отравление шаурмы

Жительница Льгова Ирина: у вызвавшей массовое отравление шаурмы был обычный вкус

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / ТАСС

Жительница Льгова Курской области по имени Ирина рассказала, что вызвавшая массовое отравление шаурма была нормального вкуса и не казалась испорченной. О симптомах она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

«Ближе к 15:00 мне стало плохо: открылась рвота, диарея. Это был какой-то ужас. Коллеги быстро среагировали, купили лекарство. С 16:00 до 19:00 была бесконечная рвота и диарея. Стало морозить, померяла температуру — 38. Я дома лежала в теплом зимнем костюме и под тремя одеялами. Ближе к 21:00 стало потихоньку отпускать. Мне 52 года, я никогда такого не испытывала. Слава богу, что все обошлось. Коллегам стало плохо чуть позже, одной — ближе к 17:00, другой — примерно в 18:00», — поделилась Ирина.

Ранее другая местная жительница рассказывала «Ленте.ру», что от употребления продукта пострадала вся ее семья, включая маленькую дочь. Супруг даже потерял сознание.

О массовом отравлении в Льгове Курской области сообщило правительство российского региона. Там отметили, что за медицинской помощью со схожими симптомами обратились 15 человек. Один случай отравления закончился летальным исходом. Кроме того, четыре человека находятся в состоянии средней степени тяжести. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ.

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    Екатерина Смирная
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