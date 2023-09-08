В Paint появилась функция удаления фона

Microsoft Paint в Windows 11 получил инструменты для удаления фона изображения

Во встроенной в Windows 11 программе Paint появились инструменты для продвинутого редактирования изображений. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

Журналисты изучили одну из последних бета-версий ОС и обнаружили в ней обновленный графический редактор Paint. В том числе программа получила функцию удаления фона изображения — для этого нужно открыть файл и нажать на кнопку «Удалить фон» (Remove Background).

Также для более точного редактирования можно выделить необходимые участки фона с помощью специального инструмента. По словам специалистов медиа, новая опция отлично справлялась с любым фоном — независимо от того, сколько цветовых градиентов он имел. «Хотя эта функция не нова, поскольку многие фоторедакторы поддерживают подобную опцию, она полезна для тех, кто хочет быстро удалить фон без установки более продвинутых приложений», — говорится в материале. Новая функция доступна в версии Paint 11.2306.30.0. Скорее всего, Microsoft добавит ее в публичную версию программы в ближайшее время.

В конце августа стало известно, что компания Microsoft добавит во встроенный в ОС Windows 11 редактор Paint поддержку нейросетей. С помощью новой функции пользователи Paint смогут вводить текстовый запрос, на основе которого графический редактор будет генерировать изображение.