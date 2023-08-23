В редакторе Paint добавят ИИ

Windows Central: редактор Paint получит поддержку нейросетей

Компания Microsoft добавит во встроенный в ОС Windows 11 редактор Paint поддержку нейросетей. Об этом сообщает издание Windows Central.

Интеграция с искусственным интеллектом (ИИ) будет основана на той же технологии, что и Image Creator в Bing — нейросети, которая разработана для создания уникальных изображений. С помощью новой функции пользователи Paint смогут вводить текстовый запрос, на основе которого графический редактор будет генерировать изображение.

Журналисты медиа получили в распоряжение скриншоты обновленного Paint. Согласно изображениям, редактор будет иметь новую кнопку Magic Paint, расположенную на боковой панели. После ее нажатия и ввода запроса программа начнет создание картинки.

Авторы также добавили, что нейросети будут интегрированы в другие встроенные приложения Windows. Так, в программе «Фотографии» ИИ поможет найти людей на снимках, в приложении «Ножницы» можно будет выделить изображение и скопировать с него текст. Это должно значительно упростить копирование и вставку информации из файлов.

Ранее стало известно, что Microsoft начала тестирование обновления Windows 11, в котором появилась возможность удалять больше встроенных программ. К ним относятся «Камера», «Фотографии», «Люди» и «Удаленный рабочий стол».