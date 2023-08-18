Microsoft разрешила удалить встроенные в Windows приложения

The Verge: в Windows 11 появилась возможность удалять фирменные программы

Корпорация Microsoft начала тестирование обновления Windows 11, в котором появилась возможность удалять больше встроенных программ. Об этом сообщает издание The Verge.

Так, пользователям операционной системы разрешили удалить несколько фирменных приложений. К ним относятся «Камера», «Фотографии», «Люди» и «Удаленный рабочий стол». Кроме того, владельцы ПК смогут удалить приложение Cortana, которое относится к одноименному голосовому помощнику — его поддержка была прекращена в августе.

Журналисты медиа отметили, что вышеперечисленные программы занимают не очень много места на диске компьютера. Однако возможность их удаления позволит сделать ОС «немного менее раздутой».

Очередное крупное обновление Windows 11 должно появиться в сентябре. В том числе, журналисты ожидают, что компания разрешит удалять и многие другие встроенные программы.

В конце мая компания Microsoft объявила о внедрении встроенной поддержки архивов в своей операционной системе. Журналисты издания The Verge отметили, что встроенная поддержка архивов была добавлена в ОС от Microsoft впервые в истории Windows.