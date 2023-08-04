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16:25, 4 августа 2023Наука и техника

Microsoft прекратила поддержку собственного голосового помощника

Windows Latest: Microsoft фактически закрыла голосовой помощник Cortana

Фото: Surface / Unsplash

Американская корпорация Microsoft прекратила поддержку голосового помощника Cortana. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Журналисты портала заметили, что для приложения Cortana вышло очередное обновление — первое за последние два года. Однако оно не добавило новых функций. Вместо этого при запуске приложения появляется сообщение «Cortana в Windows как отдельное приложение устарело». По словам специалистов, Microsoft фактически закрыла собственного голосового помощника.

В сообщении на сайте поддержки представители Microsoft заявили, что Cortana по-прежнему будет доступна в таких приложениях, как Outlook и Microsoft Teams. Однако инженеры фирмы будут сосредоточены на развитии поисковой системы Bing и Windows Copilot, основанных на генеративном искусственном интеллекте.

«Начиная с августа 2023 года мы больше не будем поддерживать Cortana в Windows как отдельное приложение», — отметили в Microsoft. Журналисты отметили, что Microsoft совместно с OpenAI продолжает работу над улучшением ChatGPT.

Виртуального голосового помощника Cortana впервые продемонстрировали в апреле 2014 года. В марте 2023-го Microsoft официально прекратила поддержку Cortana на устройствах iOS и Android.

Ранее стало известно, что Microsoft добавила возможность переустановки Windows непосредственно из настроек системы. Специалисты отметили, что новый способ значительно облегчит процесс переустановки.

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    Андрей Ставицкий
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