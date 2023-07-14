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20:26, 14 июля 2023Наука и техника

Процесс переустановки Windows упростили

Neowin: появилась возможность переустановки Windows из настроек ОС

Фото: Somphop Krittayaworagul / Shutterstock / Fotodom

Инженеры Microsoft добавили возможность переустановки Windows непосредственно из настроек системы. Об этом сообщает издание Neowin.

Новую функцию обнаружили в ранней сборке Windows 11 под номером 25905. Опция позволит пользователям выполнить переустановку ОС непосредственно из настроек системы. По словам журналистов медиа, новый способ значительно облегчит процесс переустановки.

В материале уточняется, что для восстановления ОС нужно зайти в настройки, перейти в соответствующий раздел и нажать на появившуюся кнопку «Переустановить сейчас». Спустя какое-то время система обновится — с сохранением всех данных пользователя. Судя по сайту Microsoft, функция станет публичной не раньше 2024 года.

Специалисты издания Neowin отметили, что с помощью переустановки владельцы ПК на Windows привыкли устранять системные сбои и ошибки. Однако процесс осложняется тем, что для этого нужно иметь рабочую копию Windows на флеш-накопителе и предварительно сделать резервную копию всех данных. «Вариант восстановления на месте станет фантастическим средством устранения неполадок для тех, у кого нет загрузочного USB-накопителя», — описали нововведение авторы.

В конце июня компания Microsoft добавила возможность входа на сайты через Windows 11 без паролей. В качестве альтернативного способа инженеры корпорации предложили вводить цифровой ПИН-код или сканировать отпечаток пальца или лицо с помощью Windows Hello.

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    Андрей Ставицкий
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