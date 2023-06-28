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14:30, 29 июня 2023Наука и техника

В Windows 11 появилась замена паролей

The Verge: в Windows добавили возможность входа на сайты без паролей

Фото: Windows / Unsplash

Компания Microsoft добавила возможность входа на сайты через Windows 11 без паролей. Об этом сообщает издание The Verge.

Новая функция появилась в сборке Insider Preview (23486). Пользователи могут активировать новый способ входа на веб-сайты, отказавшись от обычных паролей. В этом случае нужно будет ввести цифровой ПИН-код или отсканировать отпечаток пальца или лицо с помощью Windows Hello.

В компании отметили, что для активации новой функции нужно зайти на веб-сайт, который позволяет заменить пароль альтернативным способом входа, и включить опцию в настройках. Сохраненными ключами доступа можно управлять в разделе «Учетные записи» в настройках ОС.

По словам журналистов, в Windows и ранее была доступна функция входа на сайты без пароля, но она работала только в браузере Edge. С обновлением новая возможность появилась на уровне операционной системы. Специалисты протестировали функцию и выяснили, что она работает на многих сайтах, однако сервисы Google все равно требовали ввести обычный пароль. «Это показывает, насколько сложным является процесс развертывания новых ключей доступа», — отметили авторы.

В июле 2022 года инженеры Microsoft добавили в Windows 11 защиту от взлома системы методом полного перебора. Количество попыток при вводе пароля ограничили десятью.

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    Андрей Ставицкий
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