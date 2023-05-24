В Windows впервые появилась поддержка архивов RAR

Microsoft добавила поддержку архивов RAR и 7z в Windows 11

Компания Microsoft объявила о внедрении встроенной поддержки архивов в своей операционной системе. Об этом сообщает издание The Verge.

По словам директора по продуктам Microsoft Паноса Паная, будет реализована нативная поддержка архивов RAR, 7z, GZ. «Теперь вы можете повысить производительность функций архивирования при сжатии файлов в Windows», — подчеркнул Панай. В корпорации уточнили, что смогли реализовать эту поддержку благодаря применению библиотеки libarchive с открытым исходным кодом.

Журналисты медиа отметили, что встроенная поддержка архивов была добавлена в ОС от Microsoft впервые в истории Windows. До этого момента пользователи системы были вынуждены загружать сторонние программы для работы с архивами.

В разговоре с изданием представитель компании заявил, что новая функция появится в актуальной сборке Windows 11, которая выйдет до конца этой недели. Вероятно, публичная версия опции архивирования будет добавлена в Windows 11 позже.

Ранее Microsoft выпустила третье крупное обновление для Windows 11. С апдейтом 22H2 Moment 3 в операционной системе появились обновленное меню «Пуск», новые настройки конфиденциальности, функция запуска 32-битных приложений в изолированном режиме, опция «живых субтитров».