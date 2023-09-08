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21:50, 8 сентября 2023Мир

Украина, США и Румыния проведут морские военные учения

Украина, Румыния и США проведут международные морские учения Sea Breeze 23.3

Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Военно-морские силы США и Румынии проведут с 11 по 15 сентября в дельте Дуная и Черном море международные морские учения Sea Breeze 23.3 с участием Украины и других стран-союзников, пишет ТАСС.

Мероприятия в рамках учений пройдут в зоне ответственности ВМС Румынии. Также в них поучаствуют представители Болгарии, Великобритании, Турции, Франции.

При этом в ВМС Румынии отметили, что основная задача учений — это развитие операционного и тактического взаимодействия стран-участниц в области борьбы против взрывных устройств с целью обеспечения свободной навигации.

Ранее Министерство обороны Молдавии анонсировало проведение комбинированных военных учений на территории страны совместно с США и Румынией. На мероприятиях, которые пройдут с 10 по 22 сентября, соберутся около 500 военнослужащих из Молдавии, Румынии и США.

Как отмечалось, учения проводятся с целью повышения оперативной совместимости армий участвующих стран.

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    Марина Совина
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