Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:32, 8 сентября 2023Наука и техника

НАСА определилось со сроком запуска миссии Psyche к металлическому астероиду

В НАСА заявили, что миссия Psyche к астероиду будет запущена 5-25 октября

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Автоматическая межпланетная станция (АМС) Psyche, предназначенная для исследования астероида 16 Психея, будет запущена на сверхтяжелой ракете Falcon Heavy с космодрома в американском штате Флорида в период с 5 по 25 октября. Соответствующий срок определили в НАСА. Об этом сообщает SpaceNews.

По словам директора Лаборатории реактивного движения НАСА Лори Лешина, подготовка к запуску миссии идет хорошо. В частности, АМС заправлена ксеноном и готова к интеграции с носителем. Перед этим ракета, на которой будет выводиться станция, должна пройти статические огневые испытания.

Тем не менее в НАСА не исключают появления проблем, связанных с бюджетным финансированием программы.

Материалы по теме:
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс. Что ждет космонавтику в 2022 году?
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс.Что ждет космонавтику в 2022 году?
7 января 2022
Новые тяжелые ракеты, миссия к Юпитеру и корабли Илона Маска: что ждет мировую космонавтику в 2023 году?
Новые тяжелые ракеты, миссия к Юпитеру и корабли Илона Маска:что ждет мировую космонавтику в 2023 году?
12 января 2023

В июле издание ArsTechnica сообщило, что НАСА отменило миссию Janus — попутную для станции Psyche — к астероидам.

В рамках программы Psyche планируется изучить металлический астероид 16 Психея, структура которого напоминает ядро планеты вроде Марса. На орбиту вокруг астероида, диаметр которого превышает 250 километров, АМС должна выйти в 2029 году.

Ожидается, что рядом с 16 Психея станция будет находиться около 21 месяца. За это время планируется изучить магнитное и гравитационное поля объекта, а также исследовать его химический состав и особенности строения.

Что думаешь? Оцени!
    Иван Потапов
    Обсудить
    Последние новости

    В России открылись первые участки в ходе трехдневных выборов

    НАСА определилось со сроком запуска миссии Psyche к металлическому астероиду

    В США рассказали о тяжелом положении ВСУ

    Захарова прокомментировала изменения в приказе Минобразования Украины

    В МИД России назвали возможным создание единой валюты БРИКС

    В МИД России рассказали о заинтересованности Турции в БРИКС

    Ссора двух иностранцев в Москве закончилась ножевым ранением

    США предупредили о последствиях поддержки выборов в России

    Дорогая иномарка влетела в дерево в центре Москвы

    В США усомнились в способности Блинкена судить о контрнаступлении ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости