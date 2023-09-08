СБУ задержала гражданку России по обвинению в корректировке ударов по Сумам

СБУ задержала россиянку в Сумах по обвинению в корректировке ударов

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании гражданки России по обвинению в корректировке ударов по городу Сумы. Об этом украинские силовики сообщили в Telegram.

По заявлению СБУ, россиянка имеет вид на жительство на Украине и долгое время проживает в Сумах. Украинское ведомство утверждает, что гражданка России якобы собирала сведения о местах дислокации украинской армии.

«Полученную информацию фигурантка отправляла вражеской спецслужбе через мессенджер в виде текстовых сообщений с координатами украинских объектов», — написала СБУ, также заявив, что женщина якобы занималась созданием агентурной сети.

Женщине грозит пожизненный срок лишения свободы.

Ранее Федеральная служба безопасности России обвинила 21-летнюю жительницу Читы в государственной измене. В ведомстве отметили, что она снимала для Государственной пограничной службы Украины фото и видео эшелонов военной техники России, следовавших по железной дороге.