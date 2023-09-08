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14:48, 8 сентября 2023Мир

Лавров рассказал о попытке Украины взорвать газопроводы в Черном море

Глава МИД РФ Лавров: Киев пытался взорвать «Турецкий поток» в Черном море

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Киев пытался взорвать газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Черном море, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Его слова приводит ТАСС.

«Сейчас, когда все требуют, чтобы мы разрешили им опять экспортировать зерно, мы им не запрещаем, просто мы их не будем пропускать по гуманитарным коридорам, которые были открыты и которые (...) использовались для запуска этих надводных и подводных аппаратов для атаки не только наших военных, но и гражданских судов», — сказал он.

По его словам, атаке пытались подвергнуть военные корабли, которые патрулировали маршрут прохождения газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». Россия стала патрулировать эти участки Черного моря, потому что появилась информация, что их тоже пытаются взорвать, как взорвали «Северные потоки», объяснил глава ведомства.

Ранее власти России заявили об атаках дронов на «Голубой поток» и «Турецкий поток». Беспилотники направляются в атаки из украинских черноморских портов, уточнил президент России Владимир Путин.

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    Виктория Кондратьева
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