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13:50, 8 сентября 2023Забота о себе

Врач посоветовал способ избавиться от боли в суставах

Остеопат Майкл Фатика посоветовал силовые тренировки от болей в суставах

Фото: Towfiqu barbhuiya / Unsplash

Регулярные физические нагрузки и силовые тренировки помогут избавиться от боли в суставах, считает врач-остеопат Майкл Фатика. Способ лечить суставы он посоветовал в беседе с Independent.

Издание ссылается на опрос, проведенный британской организацией Nuffield Health, согласно которому 80 процентов женщин и 77 процентов мужчин хотя бы раз в жизни страдали от болей в суставах. По мнению Майкла Фатика, такая тревожная ситуация связана с тем, что большинство не знает, что делать при появлении дискомфорта в коленях или спине. Он объяснил, что обычно люди начинают избегать физических нагрузок, так как боятся усугубить свое состояние. В результате они постепенно теряют мышцы, делая суставы еще более уязвимыми и болезненными.

Регулярно занимайтесь силовыми тренировками или тренировками с отягощением с полным диапазоном движений. Это поможет восстановить утраченную силу мышц и защитить сустав

Майкл Фатикаврач-остеопат
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Фатика подчеркнул, что ходьба и бег не способны полностью решить проблему, так как эти виды физической активности не в полной мере задействуют суставы в коленях, бедрах и лодыжках. Более эффективным, по его мнению, упражнением является приседание. Врач рекомендовал новичкам начинать занятия с трех-пяти подходов по десять повторений и постепенно добавлять утяжеление.

Ранее спортивный врач, терапевт Джефф Кайод рассказал, что боль в коленях может появляться из-за перенапряжения подколенных сухожилий. По его словам, это состояние может быть спровоцировано недостаточной растяжкой до и после тренировки, а также малоподвижным образом жизни.

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    Екатерина Улитина
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