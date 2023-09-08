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04:14, 8 сентября 2023Мир

Нового министра обороны Украины обвинили в работе на американскую разведку

dikGAZETE: Умеров передавал информацию об украинском конфликте разведке США
Рустем Умеров

Рустем Умеров. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров передавал американской разведке информацию, связанную с конфликтом на Украине. Об этом заявил обозреватель турецкой газеты dikGAZETE Омюр Челикденмез.

Он отметил, что глава оборонного ведомства препятствовал мирному урегулированию конфликта. «Задача Рустема Умерова (...) заключалась в том, чтобы не позволить сторонам быстро договориться, и чтобы максимально информировать американскую разведку», — говорится в материале. Также, по словам журналиста, украинский министр использует в личных целях часть средств, которые получает от США.

Ранее издание Aydınlık заявило, что Умеров станет исполнителем планов Вашингтона. По данным газеты, глава Минобороны участвовал в программе Госдепартамента США по обмену будущими лидерами (FLEX).

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    Марина Совина
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