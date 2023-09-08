dikGAZETE: Умеров передавал информацию об украинском конфликте разведке США

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров передавал американской разведке информацию, связанную с конфликтом на Украине. Об этом заявил обозреватель турецкой газеты dikGAZETE Омюр Челикденмез.

Он отметил, что глава оборонного ведомства препятствовал мирному урегулированию конфликта. «Задача Рустема Умерова (...) заключалась в том, чтобы не позволить сторонам быстро договориться, и чтобы максимально информировать американскую разведку», — говорится в материале. Также, по словам журналиста, украинский министр использует в личных целях часть средств, которые получает от США.

Ранее издание Aydınlık заявило, что Умеров станет исполнителем планов Вашингтона. По данным газеты, глава Минобороны участвовал в программе Госдепартамента США по обмену будущими лидерами (FLEX).