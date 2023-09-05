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06:30, 5 сентября 2023Бывший СССР

У нового министра обороны Украины вскрыли связь с США

Aydınlık: новый министр обороны Украины Умеров будет исполнять планы США

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров станет исполнителем планов США в регионе. На это указала турецкая газета Aydınlık.

Издание пишет, что у Умерова вскрыли связь с Вашингтоном — он участвовал в программе Госдепартамента США по обмену будущими лидерами (FLEX). Более того, утверждают источники, политик использует в личных целях часть средств, которые он получает от иностранных государств.

Aydınlık также выяснила, что Рустема Умерова и его брата Руслана в Киеве называют «дети Америки».

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что Рустем Умеров уже давно завербован США. По его словам, политик «был близок к структурам турецкого оппозиционера Фетхуллаха Гюлена, подконтрольного американским спецслужбам».

Украинский лидер Владимир Зеленский объявил об отставке действующего главы Минобороны Алексея Резникова 4 сентября.

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    Марина Совина
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