Вертолет дубайской компании разбился в море

WAM: в ОАЭ разбился вертолет компании Aerogulf с пилотами из Египта и ЮАР

Вертолет Bell212 дубайской компании-перевозчика Aerogulf с двумя пилотами на борту разбился в море. Об этом сообщает эмиратское агентство WAM со ссылкой на Управление гражданской авиации ОАЭ.

По информации агентства, авария произошла во время ночного тренировочного полета. Отмечается, что на борту находились два пилота из Египта и ЮАР.

Поисково-спасательные отряды извлекли обломки вертолет, поиски экипажа продолжаются. В район крушения выехала специальная группа.

Ранее сообщалось, что российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 потерпел крушение в Азовском море. Инцидент произошел 1 сентября примерно в 1,5 километра от береговой линии. По предварительным данным, причиной аварии стали сложные погодные условия, а именно сильный туман в районе пролета.