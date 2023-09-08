Признание готовившего теракт в Крыму украинского агента попало на видео

Украинский агент признался на видео, что собирал данные о входе в крымскую бухту

Задержанный за подготовку теракта в Крыму украинский агент попал на видео. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах мужчина рассказывает о своих задачах. Изначально в социальных сетях мужчину нашел сотрудник ГУР: он предложил сотрудничество. Задержанный должен был зачитать определенный текст в голосовом сообщении, чтобы подтвердить сотрудничество. Затем мужчину просили собирать данные о входе в бухту Севастополя, боновых заграждениях, точках ПВО и передвижениях кораблей.

Ранее стало известно, что в Крыму сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге, который готовил житель Севастополя по заданию военной разведки Украины. Жителя Севастополя 1978 года рождения задержали и отправили под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело.

В оборудованном им тайнике нашли предназначенное для совершения диверсии самодельное взрывное устройство. Мужчина также собирал информацию о размещении на полуострове объектов и подразделений Министерства обороны России и передавал их Украине.