42-летняя Кристина Агилера вышла в свет в платье с эффектом голой груди

Американская певица Кристина Агилера вышла в свет в наряде с эффектом голой груди в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Отмечается, что папарацци сняли 42-летнюю исполнительницу возле отеля в модном районе Сохо в Манхэттене. Звезда предстала перед камерами в облегающем платье длины макси из новой коллекции бренда Feben с рукавами и цветным принтом, который имитировал обнаженный бюст. При этом она дополнила образ золотистыми остроносыми сапогами на каблуках, клатчем, солнцезащитными очками и серьгами-подвесками.

Известно, что за внешний вид артистки отвечал известный стилист Крис Хоран. В то же время парикмахер Игорь Розалес-Джексон уложил волнами разделенные на прямой пробор волосы Агилеры, а визажист Этьен Ортега подчеркнул губы коричневой помадой.

Ранее в сентябре американская исполнительница Мадонна поделилась фото в откровенном наряде. 65-летняя знаменитость предстала в черном кружевном корсете. Помимо этого звезда надела сетчатые колготки в тон наряду и расклешенную мини-юбку.