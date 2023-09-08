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11:48, 8 сентября 2023Ценности

42-летняя Кристина Агилера вышла в свет в платье с эффектом голой груди

Фото: @voguemagazine

Американская певица Кристина Агилера вышла в свет в наряде с эффектом голой груди в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Отмечается, что папарацци сняли 42-летнюю исполнительницу возле отеля в модном районе Сохо в Манхэттене. Звезда предстала перед камерами в облегающем платье длины макси из новой коллекции бренда Feben с рукавами и цветным принтом, который имитировал обнаженный бюст. При этом она дополнила образ золотистыми остроносыми сапогами на каблуках, клатчем, солнцезащитными очками и серьгами-подвесками.

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Известно, что за внешний вид артистки отвечал известный стилист Крис Хоран. В то же время парикмахер Игорь Розалес-Джексон уложил волнами разделенные на прямой пробор волосы Агилеры, а визажист Этьен Ортега подчеркнул губы коричневой помадой.

Ранее в сентябре американская исполнительница Мадонна поделилась фото в откровенном наряде. 65-летняя знаменитость предстала в черном кружевном корсете. Помимо этого звезда надела сетчатые колготки в тон наряду и расклешенную мини-юбку.

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    Алина Гостева
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