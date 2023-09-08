Блогерша раскрыла простые способы предотвратить старение кожи

Блогерша Тэмс (фамилия неизвестна) раскрыла простые способы предотвратить старение. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 199 тысяч подписчиков.

42-летняя инфлюэнсерша с никнеймом tamsskyn продемонстрировала свою внешность. На размещенных кадрах видно, что на лице женщины отсутствуют мимические морщины и другие косметические дефекты.

По словам пользовательницы сети, предупредить появление заломов на коже поможет регулярное использование солнцезащитного средства и ретинола. «Это два продукта, которые вам нужны только для борьбы со старением», — заключила она.

Подписчики оценили внешний вид юзерши в комментариях под постом. «Твоя кожа безупречна!», «Ваша кожа буквально светится», «Ты выглядишь на 25», — высказались они.

Ранее в сентябре были раскрыты простые способы выглядеть визуально моложе. Сотрудники компании по производству профессиональной косметики Roxie Cosmetics объяснили, что с возрастом внешние изменения и дефекты на коже неизбежны, однако существует метод сделать их менее заметными. По словам специалистов, важно следовать правильному алгоритму ухода за кожей.