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12:06, 9 сентября 2023Бывший СССР

Бывший украинский премьер заявил о повальном алкоголизме в ВСУ

Бывший премьер Украины Азаров: власти скрывают алкоголизм и наркоманию в ВСУ
Николай Азаров

Николай Азаров. Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Алкоголизм и употребление наркотиков в рядах военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) — распространенная проблема, которую скрывают украинские власти. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram.

Азаров отметил, что «наркомания и повальный алкоголизм» в ВСУ приобрели серьезные масштабы. «Многие, кто бывал на "передке", говорят, что траву там курят все, "колеса" глотают 80 процентов, более тяжелые наркотики употребляют 50 процентов военных», сказано в публикации.

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По мнению Азарова, на этом фоне часто происходят ДТП с военной техникой, происшествия с гранатами и взятие заложников. Бывший премьер подчеркнул, что после окончания военного конфликта проблема только усугубится — «толпы солдат вернутся "на гражданку" и, не найдя себя, осознают, что государство их кинуло».

Ранее Азаров заявил, что потери ВСУ к концу текущего года составят более полумиллиона человек. Он подчеркнул, что киевский режим намеренно не записывает в потери солдат, которые не вернутся с поля боя, чтобы не выплачивать пособия их семьям.

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