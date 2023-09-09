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02:04, 9 сентября 2023Мир

США запланировали поставить ракеты ATACMS на Украину

ABC: США планируют впервые отправить на Украину ракеты дальнего радиуса ATACMS

Фото: Defense Ministry / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

США захотели обдумать поставки нового вооружения на Украину. Есть вероятность, что администрация президента Джо Байдена планирует впервые отправить Киеву армейские тактические ракеты дальнего радиуса ATACMS, передает ABC News слова американского чиновника.

Другой близкий к ситуации госслужащий заявил телеканалу, что Белый дом вероятнее всего включит ракеты в новый пакет военной помощи Украине. Однако оба источника подчеркивают, что американские власти еще не приняли окончательного решения и что могут пройти месяцы прежде, чем Киев получит ATACMS.

Дальность нового вида вооружения составляет 190 миль, что в четыре раза превышает возможности имеющихся в распоряжении Украины ракет.

В начале сентября сообщалось, Киев получит технику для разминирования, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и другое вооружение в рамках нового пакета американской военной помощи. Стоимость этого пакета оценили в 600 миллионов долларов.

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    Александра Синицына
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