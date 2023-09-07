США раскрыли содержание нового пакета помощи Украине

Пентагон: в новый пакет помощи Украине входят средства РЭБ и боеприпасы для РСЗО

Украина получит средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS в рамках нового пакета американской военной помощи. Об этом сообщил Пентагон, передает РИА Новости.

Помимо этого, США предоставят Киеву технику для разминирования, оборудование для технического обеспечения и интеграции систем противовоздушной обороны (ПВО), артиллерийские снаряды калибра 105 миллиметров. В новый пакет помощи также были включены различные услуги.