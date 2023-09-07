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23:01, 7 сентября 2023Мир

США раскрыли содержание нового пакета помощи Украине

Пентагон: в новый пакет помощи Украине входят средства РЭБ и боеприпасы для РСЗО

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Украина получит средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS в рамках нового пакета американской военной помощи. Об этом сообщил Пентагон, передает РИА Новости.

Помимо этого, США предоставят Киеву технику для разминирования, оборудование для технического обеспечения и интеграции систем противовоздушной обороны (ПВО), артиллерийские снаряды калибра 105 миллиметров. В новый пакет помощи также были включены различные услуги.

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    Марина Совина
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