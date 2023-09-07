Пентагон объявил сумму нового пакета военной помощи Украине

Пентагон: США выделили Украине новый пакет военной помощи на 600 млн долларов

США выделили Украине новый пакет военной помощи. Об этом заявила спикер Пентагона Сабрина Сингх, передает РИА Новости.

По словам представителя американского военного ведомства, в пакет войдут «дополнительные возможности в сфере ПВО и артиллерийские боеприпасы» на 600 миллионов долларов. При этом речь идет о закупках нового вооружения, в отличие от анонсированных накануне поставок Пентагона.

Ранее США объявили о новом пакете помощи Украине на 175 миллионов долларов, включая снаряды с обедненным ураном. Отмечается, что Вашингтон выделил Киеву 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана с американских военных складов. Также стало известно о передаче Вашингтоном Украине 190 бронемашин MRAP.