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22:20, 7 сентября 2023Бывший СССР

Пентагон объявил сумму нового пакета военной помощи Украине

Пентагон: США выделили Украине новый пакет военной помощи на 600 млн долларов

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

США выделили Украине новый пакет военной помощи. Об этом заявила спикер Пентагона Сабрина Сингх, передает РИА Новости.

По словам представителя американского военного ведомства, в пакет войдут «дополнительные возможности в сфере ПВО и артиллерийские боеприпасы» на 600 миллионов долларов. При этом речь идет о закупках нового вооружения, в отличие от анонсированных накануне поставок Пентагона.

Ранее США объявили о новом пакете помощи Украине на 175 миллионов долларов, включая снаряды с обедненным ураном. Отмечается, что Вашингтон выделил Киеву 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана с американских военных складов. Также стало известно о передаче Вашингтоном Украине 190 бронемашин MRAP.

Москва-Донбасс
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    Марина Совина
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