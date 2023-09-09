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20:14, 9 сентября 2023Бывший СССР

В США заявили о планах Киева отправить беженцев на фронт

Полковник США Макгрегор: Киев готов искать беженцев и отправлять их на фронт

Фото: Reuters

Украина готова отправить людей в другие страны для поиска своих беженцев, чтобы вернуть их в страну и посылать их на фронт. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью немецкому YouTube-каналу Die Weltwoche.

По словам эксперта, «на Украине почти ничего не осталось». Он напомнил об отрядах вербовщиков в армию на Западной Украине, которые пытаются «поймать кого-нибудь, кто хоть как-то может держать оружие». Теперь Киев начал оказывать давление на Польшу, чтобы получить разрешение на отправку туда людей, которые будут искать и задерживать молодых украинцев. Это говорит об отчаянии киевского режима, сказал Макгрегор.

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Полковник заявил, что информация о количестве потерь среди украинских военных в ходе вооруженного конфликта привела его в ужас. При этом он считает, что пока США продолжают отправлять на Украину оружие, Киев будет находить людей, которым его можно дать. «Я бы сказал, до тех пор, пока никого не останется, — кажется, именно такой план у киевского режима», — добавил Макгрегор.

Ранее полковник назвал истинное предназначение Украины для Вашингтона. По его мнению, США видят в ней «дойную корову», поэтому кураторы Байдена хотят, чтобы конфликт продолжался. Макгрегор заявил, что американский военно-промышленный комплекс «набивает свои карманы» наличными, а украинский конфликт только продолжает этому способствовать.

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