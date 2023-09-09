В США рассказали об истинном предназначении Украины для Вашингтона

Экс-советник Пентагона Макгрегор: власти США видят в Украине «дойную корову»

Американские власти хотят продолжения конфликта на Украине, так как видят в ней «дойную корову». Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Конфликт на Украине — это дойная корова, кураторы Байдена хотят, чтобы это продолжалось», — подчеркнул Макгрегор.

По его мнению, военно-промышленный комплекс США «набивает свои карманы» наличными. Украинский конфликт продолжает

этому только способствовать, выразил мнение эксперт.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Украина не сможет прекратить попытки контрнаступления из страха перед Западом. По его утверждению, Вашингтон не волнуют потери среди украинцев.

Риттер указал, что таким образом президент Украины Владимир Зеленский оказался в ловушке. По словам разведчика, украинскому лидеру следовало изначально не ввязываться в этот конфликт