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11:10, 9 сентября 2023Мир

Моди выступил на G20 с табличкой «Бхарат»

Премьер-министр Индии Моди выступил на G20 с табличкой «Бхарат»

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на выступлении в ходе первой встречи «Большой двадцатки» использовал для обозначения свой страны табличку с надписью «Бхарат» вместо «Индия». Об этом пишет РИА Новости.

До этого выяснилось, что название «Бхарат» уже фигурирует в материалах к подготовке саммита G20, который проходит в Нью-Дели. В них президента Индии Драупади Мурму назвали президентом Бхарата.

В начале сентября появились сообщения о том, что индийское правительство планирует сменить официальное название страны на Бхарат. Изменения могут внести в конституцию. Впоследствии глава МИД Индии Субраманьям Джайшанка, комментируя возможные изменения, заявил, что Бхарат — это просто название Индии на хинди и это прописано в конституции.

Известно, что на одном из официальных языков Индии хинди страну называют Бхарат. Название происходит от древнеиндийского царя. Индия окончательно закрепилась после вторжения англичан. Для многих индусов именно Бхарат имеет особое значение. Приверженцы традиций нередко выступают за возвращение древнего имени в надежде на возвращение былого величия индийской цивилизации.

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    Анастасия Шейкина
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