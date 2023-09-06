МИД Индии прокомментировал изменение названия страны на Бхарат

Глава МИД Индии Джайшанкар: слово «Бхарат» — это просто название страны на хинди

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар прокомментировал возможное возвращение названия страны Бхарат. Об этом он рассказал в интервью изданию ANI.

Ранее появились сообщения о том, что индийское правительство планирует сменить официальное название страны на Бхарат — это древнее название на хинди. Изменения могут внести в Конституцию.

Позже выяснилось, что название Бхарат уже фигурирует в материалах к подготовке саммита G20, который пройдет в Нью-Дели. В них президента Индии Драупади Мурму назвали «президентом Бхарата».

Джайшанкар в интервью заявил, что Бхарат — это просто название Индии на хинди. «Индия - это Бхарат, это прописано в конституции. Пожалуйста, я бы пригласил всех прочитать это», — сказал Джайшанкар.

«Я думаю, что когда вы говорите "Бхарат", в каком-то смысле это имеет значение, понимание и коннотацию, которая также отражена в нашей конституции», — добавил он.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден в Индии проведет переговоры с премьер-министром страны Нарендрой Моди, а также поднимет вопросы оказания помощи развивающимся странам, климата и технологий. Об этом заявил советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.