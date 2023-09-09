Президент Румынии рассказал генсеку НАТО об обнаружении новых обломков дрона

Президент Румынии Йоханнис сообщил Столтенбергу о найденных новых обломках дрона

Президент Румынии Клаус Йоханнис рассказал генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу о найденных на территории страны новых обломках дрона. Об этом сообщила пресс-служба румынского лидера, пишет РИА Новости.

По его словам, недалеко от границы с Украиной были найдены и идентифицированы новые обломки беспилотника. «Имело место абсолютно неприемлемое нарушение суверенного воздушного пространства Румынии, государства-союзника по НАТО, с реальными рисками для безопасности румынских граждан в этом районе», — отметил он.

Ранее представители Румынии сообщили НАТО о падении частей беспилотника на территории страны. Об обнаружении обломков дрона предположительно российского производства стало известно в среду, 6 сентября.