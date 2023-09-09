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05:03, 9 сентября 2023Бывший СССР

Украинских военных посадили на танки из музеев

Forbes: для обучения украинских военных позаимствовали танки в музеях Дании

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Датские военные позаимствовали у трех музеев шесть танков Leopard 1A5 для подготовки украинских военнослужащих. Об этом пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.

«Одно дело предоставить украинским военным силам кучу излишков танков. Другое дело — привести старые танки в рабочее состояние и обучить экипажи управлять ими, особенно после того, как танки пролежали на хранении 19 лет», — говорится в материале.

Автор пояснил, что большинство Leopard 1A5 на самом деле принадлежало немецкой фирме Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft. Они простояли на складе в течение двух десятилетий и нуждались в ремонте. Поэтому консорциум обратился за помощью к датским музеям, чтобы посадить на эти танки украинских военных и начать их обучение.

Экс напомнил, что Дания списала свой последний Leoprad 1 еще в 2005 году, заменив его на более современный Leopard 2. Тем не менее, датчане взяли на себя ответственность провести первый этап подготовки украинских танкистов, второй этап будет проходить в Германии.

Минобороны Дании ранее подтвердило доставку первых десяти танков Leopard 1A5 на Украину. В ведомстве отметили, что обучение украинских военных проходит в Германии, где датские инструкторы готовят экипажи.

Ранее газета The New York Times cообщила, что в Германии обнаружилась нехватка инструкторов для обучения военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) эксплуатации устаревших танков Leopard 1А5. Отмечается, что немецкие танки Leopard 1А5 оказались настолько устаревшими, что для обучения украинских военных в Германии приходится привлекать инструкторов из Нидерландов и Дании, где эта модель использовалась дольше. Некоторые из них — уже гражданские лица в возрасте 50-60 лет.

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    Марина Совина
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