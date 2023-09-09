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15:01, 9 сентября 2023Мир

Вучич обвинил Запад в препятствовании вооружению сербской армии

Вучич заявил, что Запад мешает Сербии покупать оружие и амуницию для армии

Фото: Marko Djurica / Reuters

Президент Сербии Александар Вучич обвинил Запад в том, что он мешает республике вооружать свою армию. Об этом он заявил в своем обращении к молодым офицерам, передает ТАСС.

«Важно, чтобы вы знали, мы в любой момент должны быть готовы защитить и сберечь свою страну, свою Родину. Нам нелегко вас вооружать и экипировать, потому что мы хотим купить оружие на Востоке и не можем, потому что нам не позволяют эти с Запада. Когда мы хотим купить оружие и амуницию на Западе — не можем [это сделать], потому что они спрашивают: "А зачем вам это оружие и амуниция?"», — заявил Вучич в обращении.

Он добавил, что предстоит еще приложить много усилий для того, чтобы никому в мире в голову не могло прийти нападать на Сербию.

Ранее Вучич отреагировал на обвинения в «сидении на двух стульях» Востока и Запада. Он подчеркнул, что у него есть собственный «стул», который не стоит «шатать».

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    Алевтина Запольская
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