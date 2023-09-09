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15:00, 9 сентября 2023Бывший СССР

Зеленский встретился с главой МИД Японии

Президент Украины Зеленский встретился с главой МИД Японии Хаяси Есимасой
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Theodore Manolopoulos / Greek Presidency Press Office / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram, что встретился с министром иностранных дел Японии Хаяси Есимасой, который находится с визитом в Киеве.

По словам Зеленского, стороны «договорились начать переговоры по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности в развитие декларации G7». Украинский лидер также поблагодарил Японию за то, что страна «остается ключевым партнером в Азии и поддерживает Украину».

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Хаяси посетил Украину впервые с начала специальной военной операции (СВО). При этом он стал последним из руководителей внешнеполитических ведомств стран G7, побывавших на Украине после февраля 2022 года.

Ранее Зеленский заявил, что международные партнеры выдерживают «слишком длительную» санкционную паузу против России. По его мнению, приоритетами в санкционной политике Запада должны стать энергосектор России и микроэлектроника. Также политик заявил о необходимости дальнейшей блокировки российского финансового сектора.

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