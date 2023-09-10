Российский сенатор заявил об увеличении разрыва между Украиной и Западом

Российский сенатор Пушков: цели Киева перестают соответствовать интересам Запада

Цели Киева перестают соответствовать интересам Запада, и разрыв между ними увеличивается, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале.

Сенатор прокомментировал слова обозревателя телеканала Sky News, который указал на усиление на Западе скептицизма относительно достижения целей, поставленных президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Еще полгода назад такое невозможно было услышать или прочитать в западных СМИ. Но контрнаступление зашло в тупик, и, что бы ни говорил госсекретарь США Энтони Блинкен, не заметить этого невозможно», — подчеркнул Пушков.

Ранее сенатор заявил, что искать стратегическую осмысленность во всех действиях США — значит придавать им больше политического интеллекта, чем у них есть на самом деле. По словам Пушкова, американцы, как правило, «идут туда, где есть деньги и где их можно получить от торговли или выгодно вложить».