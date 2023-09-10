Премьер Армении отправил в отставку главу государственной охраны

Премьер Армении Пашинян подписал указ об увольнении главы госохраны Ованнисяна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправил в отставку главу Службы государственной охраны республики Саргиса Ованнисяна. О том, что он подписал приказ об увольнении, сообщается на государственном портале e-gov.am.

«Руководствуясь законом "Об обеспечении безопасности лиц, подлежащих специальной государственной защите", освободить от должности начальника Службы государственной охраны Саргиса Ованнисяна», — указано в документе. Заместитель начальника Артур Гаспарян был назначен исполняющим обязанности главы службы.

Причины кадровых изменений в приказе не уточняются. Основными целями службы являются прогнозирование и обнаружение угроз объектам государственной охраны, реализация комплексных мероприятий по предотвращению угроз и обеспечение безопасности государственных объектов.