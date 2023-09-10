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18:46, 10 сентября 2023Мир

Президент Германии выразил мнение о мирных переговорах России и Украины

Президент Германии Штайнмайер: Украине решать, когда ей пойти на переговоры с РФ
СюжетПередача кассетных боеприпасов Украине

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Украина сама должна решить, когда ей пойти на мирные переговоры с Россией. Такое мнение выразил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на открытии международной конференции общины святого Эгидия, которая проходит в Берлине под девизом «Решиться на мир. Религии и культуры в диалоге», передает ТАСС.

Политик выступил в поддержку поставок Киеву оружия, так как действия Москвы уничтожают ценности Запада. «Если Украина прекратит обороняться, то это станет концом Украины. Поэтому мы, европейцы, мы, немцы, поддерживаем Украину, в том числе оружием», — подчеркнул он.

При этом Штайнмайер отметил необходимость сохранять перспективу достижения мира даже тогда, «когда путь к нему не вырисовывается».

Ранее президент Германии отказался мешать США поставлять кассетные боеприпасы Украине. Немецкий политик назвал правильным тот факт, что в Германии данный вид оружия запрещен. Он сказал, что страна выступает против поставок. В то же время, считает Штайнмайер, Берлин не должен «стоять на пути» Вашингтона в этом вопросе. «В нынешней ситуации оно [правительство ФРГ] не может стоять на пути США», — сообщил глава государства.

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    Виктория Кондратьева
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