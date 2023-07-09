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18:08, 9 июля 2023Мир

Германия отказалась мешать США поставлять кассетные боеприпасы Украине

ФРГ отказалась «стоять на пути» США в вопросе поставок кассетных боеприпасов Украине

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отказался мешать США поставлять кассетные боеприпасы Украине. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу ZDF, пишет ТАСС.

Немецкий политик назвал правильным тот факт, что в Германии данный вид оружия запрещен. Он сказал, что страна выступает против поставок. В то же время, считает Штайнмайер, Берлин не должен «стоять на пути» Вашингтона в этом вопросе. «В нынешней ситуации оно (правительство ФРГ — прим. «Ленты.ру») не может стоять на пути США», — сообщил глава государства.

6 июля представитель администрации Байдена сообщил, что США уже приняли решение о поставке Украине кассетных боеприпасов. Вашингтон объяснил это желанием ускорить процесс продвижения контрнаступления.

Бывший генерал-лейтенант Вооруженных сил США Марк Хертлинг считает, что этот вид вооружения не поможет украинским войскам справиться с основными препятствиями.

Идею поставок кассетных боеприпасов не поддержали премьер-министры Великобритании и Италии Риши Сунак и Джорджа Мелони, а также глава Минобороны Испании Маргарита Роблес.

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    Евгения Куликова
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