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18:02, 10 сентября 2023Бывший СССР

Под Киевом загорелась украинская военная часть

«Военная хроника»: российские удары вызвали пожар в воинской части под Киевом
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Спутники NASA зафиксировали сильный пожар в селе Ольшаница под Киевом, где расположена военная часть Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

Предположительно, возгорание могло начаться после серии российских ракетных ударов, которые начались в ночь на воскресенье, 10 сентября. В прошлом на месте части располагался 20-й арсенал инженерных войск Украины.

«Рядом со складами, которые, судя по всему, горят до сих пор, находятся железнодорожная станция и нефтебаза», — говорится в сообщении канала.

Ранее в сети появилось видео поражения британского танка Challenger 2 в районе села Работино в Запорожской области. «Танк был уничтожен в результате попадания ПТРК "Корнет" под башню», — уточнил военкор Юрий Котенок.

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    Алевтина Запольская
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