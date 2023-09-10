Под Киевом загорелась украинская военная часть

«Военная хроника»: российские удары вызвали пожар в воинской части под Киевом

Спутники NASA зафиксировали сильный пожар в селе Ольшаница под Киевом, где расположена военная часть Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

Предположительно, возгорание могло начаться после серии российских ракетных ударов, которые начались в ночь на воскресенье, 10 сентября. В прошлом на месте части располагался 20-й арсенал инженерных войск Украины.

«Рядом со складами, которые, судя по всему, горят до сих пор, находятся железнодорожная станция и нефтебаза», — говорится в сообщении канала.

Ранее в сети появилось видео поражения британского танка Challenger 2 в районе села Работино в Запорожской области. «Танк был уничтожен в результате попадания ПТРК "Корнет" под башню», — уточнил военкор Юрий Котенок.