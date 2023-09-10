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11:29, 10 сентября 2023Россия

Сбер оценил дефицит кадров в области кибербезопасности

Кузнецов заявил о недостатке 50 тысяч кадров в области кибербезопасности
ЦиклВЭФ-2023

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Дефицит кадров по специальностям в области кибербезопасности составляет минимум 50 тысяч человек, рассказал в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Оцениваю дефицит кадров по специальностям в области кибербезопасности минимум в 50 тысяч человек. Если ситуация с профильным образованием не начнет меняться, этот показатель продолжит расти», — приводит слова Кузнецова ТАСС.

По его словам, чтобы решить проблему дефицита кадров в кибербезопасности, необходимо в первую очередь изменить ситуацию с их подготовкой.

«Мы вынуждены констатировать, что только на согласование в различных профильных министерствах и ведомствах программ обучения, по которым вузы готовят специалистов по кибербезопасности, уходит год, два, иногда и больше. Кроме того, нужно еще и преподавателя научить доносить до студентов что-то новое, о чем раньше этот преподаватель мог и не знать вообще», — рассказал Кузнецов.

По словам топ-менеджера Сбербанка, в итоге с момента принятия решения о получении будущим киберзащитником какого-то навыка до фактического обладания этим навыком проходит несколько лет, а компетенции нужны уже сейчас.

«Поэтому нужно в корне менять подход к принятию, обновлению и согласованию образовательных программ», — подчеркнул он.

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    Алена Шаповалова
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