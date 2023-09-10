Число погибших после землетрясения в Марокко вновь выросло

Число погибших после землетрясения в Марокко выросло до 2012 человек

Число погибших после землетрясения в Марокко выросло до 2012 человек, об этом сообщает издание Hespress со ссылкой на данные МВД королевства. Пострадали 2059 человек, из них 1404 получили тяжелые травмы.

Государственные власти продолжают свои усилия по спасению и эвакуации раненых, оказанию помощи пострадавшим и мобилизации всех необходимых возможностей для устранения последствий.

До этого сообщалось, что число погибших в Марокко превысило 1,3 тысячи человек, пострадали 1823 марроканца. В стране в знак траура будут приспущены флаги. Король Марокко Мухаммед VI поручил оказать незамедлительную помощь всем, кто лишился крова из-за удара стихии.

В ночь с 8 на 9 сентября в Марокко произошло землетрясение магнитудой 6,9. Его эпицентр располагался в 77 километрах к юго-западу от Марракеша, очаг залегал на глубине 10 километров.

