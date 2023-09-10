МВД Марокко: число жертв землетрясения превысило 1,3 тысячи человек

Число жертв землетрясения в Марокко превысило 1,3 тысячи человек, об этом сообщает издание Hespress со ссылкой на данные МВД королевства.

Пострадали 1823 марроканцев, из них 1220 получили серьезные ранения. Национальные флаги будут приспущены на правительственных зданиях, ведомствах и в общественных местах в знак траура.

Король Марокко Мухаммед VI поручил оказать незамедлительную помощь всем, кто лишился крова из-за удара стихии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление дворца. Монарх также дал= указание создать комиссию, которая разработает программу по срочному восстановлению разрушенных зданий.

Ранее сообщалось, что число погибших при землетрясении в Марокко увеличилось до 820 человек. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что граждан России нет среди пострадавших от землетрясения.

В ночь с 8 на 9 сентября в Марокко произошло землетрясение магнитудой 6,9. Его эпицентр располагался в 77 километрах к юго-западу от Марракеша, очаг залегал на глубине 10 километров.

