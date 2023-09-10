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01:53, 10 сентября 2023Мир

Байден не смог выговорить имя наследного принца Саудовской Аравии

Байден дважды не смог корректно назвать имя наследного принца Саудовской Аравии
СюжетСаммит G20

Фото: Globallookpress.com

Президент США Джо Байден во время своей речи на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Нью-Дели не смог правильно выговорить имя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда. Видео было опубликовано на YouTube-канале GOP War Room.

«Особенно я хотел бы поблагодарить премьер-министра Моди и наследного принца Саудовской Аравии Мухам бин Салама», — заявил он.

Американский лидер заметил свою ошибку и попытался исправиться, однако ему не удалось корректно назвать имя саудовского принца даже со второго раза. Тот, в свою очередь, не стал вмешиваться и исправлять Байдена, а просто отпил воды из своего стакана.

Ранее стало известно, что глава Белого дома не смог самостоятельно покинуть сцену на мероприятии в Филадельфии. Завершая речь, он поблагодарил аудиторию, после чего повернулся к одному из помощников, жестикулируя руками.

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    Марина Совина
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