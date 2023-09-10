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11:50, 10 сентября 2023Мир

Посланника посольства России в Румынии вызвали в МИД из-за обломков БПЛА

Советника-посланника посольства РФ в Румынии вызвали в МИД из-за обломков БПЛА

Фото: Посольство Российской Федерации в Румынии

Советник-посланник посольства России в Румынии была срочно вызвана в МИД страны 9 сентября. Причиной стало обнаружение обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА), похожего на применяемые Вооруженными силами РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

«Государственный секретарь по стратегическим проблемам Юлиан Фота передал протест румынской стороны в связи с нарушением воздушного пространства Румынии после обнаружения на территории страны вблизи границы с Украиной фрагментов беспилотника, подобного тем, которые используют российские силы», — заявили в министерстве.

Фота потребовал от российской стороны прекратить атаки против населения и инфраструктуры Украины. Речь идет в том числе об атаках, из-за которых могут пострадать румынские граждане в регионе.

Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис рассказал генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу о новых обломках дрона, найденных на территории страны. По его словам, произошло «абсолютно неприемлемое нарушение суверенного воздушного пространства Румынии».

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    Александра Качан
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