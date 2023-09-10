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04:42, 10 сентября 2023Мир

Стало известно о шулерстве Запада в рейтинговании ведущих вузов мира

Нарышкин: Запад занимается шулерством в рейтинговании ведущих вузов мира

Фото: Globallookpress.com

Запад занимается шулерством в рейтинговании ведущих вузов мира, об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, пишет РИА Новости.

Как уточнил политик, он мешает развитию национальных систем образования. «Серьезным вызовом являются неоколниальные подходы в сферах образования и науки, необъективность, перерастающая порой в шулерство при рейтинговании ведущих университетов мира», — подчеркнул Нарышкин. Кроме того, западные страны пытаются переманить талантливую молодежь из стран Азии и Африки, добавил он.

Ранее в Киеве заявили, что западные политики учили историю по российским учебникам — именно поэтому Украина до сих пор не в НАТО. Это большая проблема, потому что они смотрят на те или иные вопросы глазами россиян, отметил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

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    Марина Совина
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