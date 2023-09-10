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02:54, 10 сентября 2023Мир

В США развенчали миф о планах России

Полковник Макгрегор счел беспочвенными опасения о стремлении РФ захватить Европу

Фото: Unsplash.com

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире своего YouTube-канала развенчал миф о планах России. Он считает беспочвенными опасения о стремлении Москвы захватить Европу.

Таким образом эксперт прокомментировал аргумент властей США о том, что единственный способ помешать России захватить всю Европу — остановить ее на Украине.

В качестве примера Макгрегор привел страх высадки Вьетконга в США во время войны во Вьетнаме. Тогда президент США Линдон Джонсон, генерал Уэстморленд и другие выдвигали тезис о том, что если американцы не будут сражаться с вьетнамцами во Вьетнаме, то им придется встретиться с ними в Лос-Анджелесе и Чикаго.

Полковник назвал чепухой подобную аргументацию, напомнив, что ничего подобного не случилось после вывода американских войск из Вьетнама.

«Это всегда было ерундой. Теперь мы слышим то же самое про Украину. Американцы должны наконец проснуться и осознать, что им лгут», — заключил Макгрегор.

Ранее экс-советник Пентагона заявил, что что американские власти хотят продолжения конфликта на Украине, так как видят в ней «дойную корову».

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    Марина Совина
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