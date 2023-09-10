Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:32, 10 сентября 2023Силовые структуры

Россиянин поджег два дома и с ножом набросился на полицейских

В Самарской области мужчина поджег два дома и с ножом набросился на полицейских

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Самарской области 60-летний рецидивист поджег два частных дома, а после набросился на полицейских с ножом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации авторов поста, преступления произошли в селе Старая Балыкла Камышлинского района. Россиянин в состоянии алкогольного опьянения поджег свой дом, а затем дом соседа.

На место прибыли полицейские, однако мужчина взял нож и набросился на них, не испугавшись предупредительных выстрелов. Сотрудникам полиции пришлось стрелять ему по ногам. На данный момент он находится в больнице с огнестрельным ранением и переломом ноги. Отмечается, что мужчина ранее был судим за убийство, разбой и поджог имущества.

В начале сентября в Качканаре суд приговорил к 9 годам и 15 дням лишения свободы 28-летнего местного жителя, пытавшегося заживо сжечь экс-супругу и троих маленьких детей — двух, пяти и семи лет.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров прокомментировал заявления властей Армении о «сдаче» Россией Карабаха

    Российские войска уничтожили и подавили 42 украинских БПЛА

    Минобороны отчиталось об обстановке в районе Работино

    Российские войска потопили три катера с десантом ВСУ в Черном море

    Россиянин поджег два дома и с ножом набросился на полицейских

    Россиянин матом отогнал чуть не задравшего корову медведя и попал на видео

    Танец Собчак на турецком пляже попал на видео

    Украинский беспилотник посадили российскими средствами РЭБ в Орловской области

    На заводе на западе Украины произошел крупный пожар

    Суд избрал меру пресечения россиянину по делу о массовом отравлении шаурмой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости