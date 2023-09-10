Россиянин поджег два дома и с ножом набросился на полицейских

В Самарской области мужчина поджег два дома и с ножом набросился на полицейских

В Самарской области 60-летний рецидивист поджег два частных дома, а после набросился на полицейских с ножом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации авторов поста, преступления произошли в селе Старая Балыкла Камышлинского района. Россиянин в состоянии алкогольного опьянения поджег свой дом, а затем дом соседа.

На место прибыли полицейские, однако мужчина взял нож и набросился на них, не испугавшись предупредительных выстрелов. Сотрудникам полиции пришлось стрелять ему по ногам. На данный момент он находится в больнице с огнестрельным ранением и переломом ноги. Отмечается, что мужчина ранее был судим за убийство, разбой и поджог имущества.

В начале сентября в Качканаре суд приговорил к 9 годам и 15 дням лишения свободы 28-летнего местного жителя, пытавшегося заживо сжечь экс-супругу и троих маленьких детей — двух, пяти и семи лет.